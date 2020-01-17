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Факты / Украина

Погода в Украине на 17 января (КАРТА)

Погода в Украине 17 января по прогнозам синоптиков будет сухой облачной.

В западных и центральных областях температура днем 2°…6°С, а ночью -1°… -3°С. В Черновицкой области ночью ожидается -6°С.

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В северных областях столбики термометров покажут 1°… 4°С днем ​​и -1°…-3°С ночью.

В восточных регионах Украины также будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем ​​2°… 4°С, ночью -2°… -4°.

В южных областях температура днем ​​будет составлять 3°…5°С, а ночью -1°… -4°С.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на Крещение 2020.

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