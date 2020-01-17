Польша заявила о готовности помочь в расследовании катастрофы самолета МАУ

В ходе встречи с секретарем СНБО Алексеем Даниловым посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил о готовности помочь расследовать авиакатастрофу Boeing 737 МАУ в Иране.

Цихоцкий выразил соболезнования и пообещал, что позиция Польши относительно необходимости сохранения санкционного давления на РФ не изменится.

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Алексей Данилов заявил о необходимости усиления сотрудничества в сфере безопасности между странами.

Мы соседи, у нас была общая история, и мы должны сотрудничать, чтобы наши страны были сильными и мощными, – сказал Данилов.

Стороны также обсудили подготовку к визиту в Украину руководителя Бюро национальной безопасности Польши Павла Солоха, который запланирован на конец января.

Ранее Факты ICTV писали, что Украина поднимет вопрос о сбитом самолете МАУ в Совбезе ООН.

Фото: СНБО