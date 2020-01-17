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Факты / Украина / Политика

У нас есть много версий и идей, продолжаем работать – Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке для того, чтобы развеять сомнения относительно уважения к президенту Владимиру Зеленскому.

В эксклюзивном комментарии, премьер сказал, что сейчас ожидает решения президента и только тогда говорить о своей отставке.

– Я не хочу давать никаких комментариев, пока мы не получим решение президента. Правительство работает в штатном режиме, а изменения будут после решения президента и парламента, – сказал Гончарук.

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Премьер заявил, что продолжает работать независимо от того, в каком статусе он сейчас находится. Что касается прослушиваний, то политик считает, что к этому вопросу нельзя толерантно относиться.

– Это не нормально, но я не хочу давать комментариев. У нас есть много версий и идей на эту тему, но сейчас мы говорим о работе и продолжаем работать, – подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее в сеть слили аудиозаписи переговоров, на которых якобы Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова и Юлия Ковалив обсуждают экономическую ситуацию страны.

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