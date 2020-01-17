Иран признал, что сбил самолет МАУ, когда украинские эксперты установили причину

Украинские специалисты, которые прилетели в Тегеран исследовать место падения самолета МАУ, раньше иранцев установили причину его аварии, заявил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

По его словам, на то, что Boeing 737 сбили ракетой, указывали личные вещи пассажиров и экипажа, а также нахождение большинства элементов самолета.

– На месте составления обломков нами было найдено несколько планшетов, останков мобильных телефонов, сумки с документами, с карточками. На них мы увидели последствия действия поражающих элементов и какого-то другого фактора. Затем уже при осмотре каждой детали самолета нами были определены и выявлены места непосредственно, где попадал поражающий элемент какой-то ракеты или взрывного устройства, – рассказал Рувин.

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К окончательному выводу украинские специалисты пришли ночью 10 января, когда разложили все элементы таким образом, как они стояли на самолете.

– Представители иранских властей увидели, приехало очень много машин с представителями. Они с нами посмотрели, попросили накрыть пленкой, не снимать на мобильные телефоны и сказали, что завтра будем разбираться. Договорились, что приедем завтра утром, на 9.00. Пустили нас только после 11.00 – их представителей никаких уже не было, было уже официально заявлено, что самолет сбила ракета из комплекса ТОР-М1 иранских ВВС, – уточнил директор института.

Он также обратил внимание на то, что место катастрофы не охранялось должным образом, поэтому там просто ходили люди и собирали вещи и обломки.

Напомним, специалисты закончили идентификацию тел погибших в сбитом самолете МАУ украинцев, их планируют вернуть в Киев до 19 января.

Источник: КНДІСЕ