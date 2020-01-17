Отставка Гончарука: Кабмин проводит консультации

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что правительство находится на консультациях в связи с обращением премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

– Сейчас правительство находится на консультациях, поэтому сегодня как такового часа вопросов к правительству не будет, – сказал он во время открытия заседания парламента.

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Разумков добавил, что запланированное выступление министра иностранных дел Вадима Пристайка состоится.

Напомним, утром 17 января премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке для того, чтобы развеять сомнения относительно уважения к президенту Владимиру Зеленскому. Он добавил, что передал его на рассмотрение главы государства вместе с правом внесения в Верховную Раду.