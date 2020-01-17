Отставка Гончарука: полный текст выступления премьера в Раде

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил с трибуны Верховной Рады и рассказал о причинах своего решения написать заявление об отставке.

После короткой речи Гончарук и члены Кабинета министров покинули сессионный зал.

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Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил о завершении часа вопросов к правительству, что возмутило ряд народных депутатов, которые хотели задать премьеру вопрос.

По словам Разумкова, этого уже не предусмотрено.

Полный текст выступления Гончарука в Раде

– Я задержался на час вопросов к правительству, это связано с моим решением, которое я принял сегодня.

Я обратился с заявлением к президенту, вы об этом уже знаете. Передал ему свое заявление об отставке. Оно оформлено в соответствии с Конституцией Украины. Написано на имя главы Верховной Рады и у президента есть право внести его в Раду в любое время.

С чем это связано? Это связано с тем, что мы – одна команда. Мы все пришли во власть и в парламент менять страну благодаря этому человеку. Благодаря Владимиру Александровичу Зеленскому. Мы всего уважаем его и для нас принципиально иметь доверие внутри команды на 100%.

В последнее время вокруг правительства – много атак и манипуляций. Цель этих атак и манипуляций – посеять раздор внутри команды. Создать видимость, что, якобы, кто-то не уважает президента. Это неправда. Наша сильная позиция в том, что мы одна команда – ею и хотим оставаться.

Поэтому правительство Украины продолжает работать в штатном режиме До того момента, пока президент не примет решение – кто на какой позиции в нашей большой команде может работать. Это политическое решение, которое мы ожидаем от лидера нашей политической силы.

Уважаемые друзья, дорогая фракция, я очень благодарен вам за ту работу, которая уже сделана. Мы очень много с вами сделали, чтобы в этом году украинцы жили лучше. Мы готовы сделать намного больше вместе с вами. Но для этого нам надо быть едиными. Я очень благодарен вам за ту поддержку, которую сегодня уже получил и предлагаю вам продолжать в том же духе. Вы крутые, вы будущее этой страны! Вместе мы сделаем больше! Спасибо вам!