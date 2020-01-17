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Факты / Украина / Политика
Отставка Кабмина: кто и как увольняет правительство

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому. Офис президента, со своей стороны, сообщил, что рассмотрит соответствующую просьбу и сообщит о решении.

Но уже после заявления об отставке премьер-министр пришел на заседание Рады, в ходе которого сообщил, что правительство продолжает работать в штатном режиме.

Кто и как, в соответствии с законодательством Украины, увольняет председателя Кабмина – читайте на Фактах ICTV.

Кто увольняет премьер-министра Украины

Согласно ст. 15 закона О Кабинете министров Украины, глава правительства имеет право подать заявление об отставке Верховной Раде. Президент решения об увольнении премьера с должности не принимает. Он только вносит, по предложении коалиции, представление о назначении премьер-министра Украины.

Какая процедура увольнения

Парламент рассматривает вопрос об отставке премьер-министра не позднее, чем на десятый день после поступления заявления об отставке, если оно поступило во время очередной сессии Верховной Рады Украины, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период.

После этого премьер-министр увольняется с должности со дня принятия решения о его отставке на пленарном заседании.

Кроме того, в соответствии с законодательством, после отставки главы правительства в отставку уходит весь Кабмин.

Как работает правительство после отставки

Кабинет министров Украины, сложивший полномочия перед Верховной Радой, продолжает выполнять свои полномочия до начала работы вновь сформированного правительства.

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