Отставка Кабмина: кто и как увольняет правительство

Кто увольняет премьер-министра Украины
Согласно ст. 15 закона О Кабинете министров Украины, глава правительства имеет право подать заявление об отставке Верховной Раде. Президент решения об увольнении премьера с должности не принимает. Он только вносит, по предложении коалиции, представление о назначении премьер-министра Украины.
Какая процедура увольнения
Парламент рассматривает вопрос об отставке премьер-министра не позднее, чем на десятый день после поступления заявления об отставке, если оно поступило во время очередной сессии Верховной Рады Украины, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период.
После этого премьер-министр увольняется с должности со дня принятия решения о его отставке на пленарном заседании.
Кроме того, в соответствии с законодательством, после отставки главы правительства в отставку уходит весь Кабмин.
Как работает правительство после отставки
Кабинет министров Украины, сложивший полномочия перед Верховной Радой, продолжает выполнять свои полномочия до начала работы вновь сформированного правительства.