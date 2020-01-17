Отставка Кабмина: кто и как увольняет правительство

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому. Офис президента, со своей стороны, сообщил, что рассмотрит соответствующую просьбу и сообщит о решении.

Но уже после заявления об отставке премьер-министр пришел на заседание Рады, в ходе которого сообщил, что правительство продолжает работать в штатном режиме.

Кто и как, в соответствии с законодательством Украины, увольняет председателя Кабмина – читайте на Фактах ICTV.