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Факты / Украина

Власти Ирана не предупреждали об опасности полетов перед катастрофой МАУ – Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что власти Ирана не предупреждали Украину об опасности полетов перед сбиванием самолета МАУ.

Он подчеркнул, что в день сбития украинского самолета воздушное пространство Ирана было открыто.

– Осуществлялись все рейсовые перелеты, которые происходили в это время. Ни одна авиакомпания не закрыла для своих полетов пространство Ирана и Ирака. Вместе с тем, говоря об ответственности, ответственность за закрытие пространства лежит на стране, которой принадлежит воздушное пространство. Предупреждение об опасности для самолетов не было сделано иранскими властями, – заявил он.

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Пристайко добавил, что Украина работает с международными партнерами, чтобы наверняка забрать часть инициативы от компаний, которые принимают окончательные решения при отсутствии официальных предупреждений, которые принимают окончательные решения по полетам.

– По нашей информации, одна из западных европейских компаний развернула свой самолет, но только в тот момент, когда стало известно о катастрофе украинского самолета, – сказал он.

Напомним, ранее Вадим Пристайко сообщил, что Украина поднимет вопрос о сбитом самолете МАУ в Совбезе ООН. Глава МИД Украины добавил, что украинской стороне важно выяснить, кто позволил это сбитие самолета и чья именно это ошибка на самом высоком уровне.

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