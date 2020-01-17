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Факты / Украина

Они были в состоянии шока – Пристайко извинился за заявление посольства в Иране

Глава МИД Украины Вадим Пристайко извинился за заявление посольства Украины в Иране, в котором сообщалось, что возможной причиной авиакатастрофы самолета МАУ являются технические проблемы.

– Я как министр иностранных дел приношу извинения за действия посольства. Это была первая реакция в состоянии шока, которое пережило наше посольство по прибытии на место катастрофы. Посольство сделало ошибку в том, что оно подало информацию от иранской стороны, официально не указав этого, – сообщил министр во время часа вопросов к правительству.

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Вадим Пристайко добавил, что посольство должно было воздержаться от подобных заявлений. Он отметил, единственное, что может оправдать такое поведение – это желание как можно скорее сообщить о трагедии.

– Мы попытались максимально быстро решить эту проблему, сняли заявление с сайта и в дальнейшем были более осторожны в наших высказываниях, – добавил Пристайко.

Напомним, ранее Вадим Пристайко сообщил, что Украина поднимет вопрос о сбитом самолете МАУ в Совбезе ООН.

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