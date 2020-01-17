Я не верю ни единому слову Парнаса – Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что не верит в последние заявления соратника адвоката президента США Руди Джулиани Льва Парнаса.

Речь идет об утверждении Парнаса об осведомленности главы США Дональда Трампа о деятельности Джулиани в Украине.

– Я никогда не общался с Парнасом. И, откровенно говоря, не верю ни единому слову, которое он сейчас говорит… Этот человек, которого я лично не знаю, сейчас пытается спасти свое дело, – сказал Пристайко.

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Глава МИД также отметил, что военная помощь Украине пересматривается минимум дважды в год и может сокращаться или увеличиваться.

По его словам, у Украины есть хорошо определенные каналы коммуникации с США и страна не нуждается в посредниках.

К слову, Лев Парнас заявил, что пытался донести властям Украины сигнал о том, что страну лишат военной помощи, если не начнется расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена.