Я понимаю его поступок – Вакарчук об отставке Гончарука

Председатель фракции Голос Святослав Вакарчук заявил, что понимает решение премьер-министра Алексея Гончарука написать заявление об отставке.

– По-человечески я понимаю его поступок, единственное, что непонятно – почему в парламентско-президентской стране заявление пишется и подается президенту, оно должна подаваться Верховной Раде? И это – отдельный вопрос, – сказал он.

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Вакарчук считает недопустимым, когда к написанию заявления об отставке правительства приводят сливы информации в сети.

– Что мы за страна, которая руководствуется несколькими циничными лицами, которые манипулируют общественным мнением, – сказал он.

Напомним, утром 17 января премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке для того, чтобы развеять сомнения относительно уважения к президенту Владимиру Зеленскому. .

Ранее в сеть слили аудиозаписи переговоров, на которых якобы Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова и Юлия Ковалив обсуждают экономическую ситуацию страны.

На записях якобы премьер не лучшим образом отзывается о Зеленском и признается, что плохо разбирается в экономике.