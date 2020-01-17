Художница Zinaїda, волонтеры и ученые Государственного научного центра защиты культурного наследия от техногенных катастроф защедровали для украинцев, которые живут в Чернобыльской зоне отчуждения.

– Во время одной из моих экспедиций в Чернобыльскую зону отчуждения я поняла, что именно здесь местные жители – самоселы – которые не видели щедровальников более тридцати лет, должны получить свое.

Так и произошло создание и становление нового культурного события: творческие люди, единомышленники и просто друзья, которых каждый раз становится все больше, с одной общей идеей направляются на режимную территорию на рождественские праздники, чтобы благодаря звукам песни и тишины сердца передать селянам радость и тепло, – рассказала художница Zinaїda.

Читайте: В плену радиации: в каком состоянии современная Чернобыльская зона

В 2020 году к Zinaїda присоединились ученые историко-этнографической экспедиции под руководством Ростислава Омеляшко, профессиональные исполнительницы аутентичного пения Анастасия Полетнева, Ирина Данилейко, Мария и Александра Марченко, чтобы защедровать тем, кто остался жить в родных селах. Пожилые люди на щедруху до сих пор пекут блины-подарки и помнят традиции.























Как певцы и ученые щедровали в зоне отчуждения – арт-проект художницы Zinaїda / 6 фотографий

Zinaїda – украинская художница, ориентированная на образы и мифы, которые бытуют вокруг женских вопросов, и женской идентичности как в украинской, так и в мировой культуре.

Она входит в арт-сообщества ConArtistCollective, Нью-Йорк, США, и FoodofWar, международного арт-коллектива независимых художников. Zinaїda участвовала как фасилитатор в MarinaAbramovic: InResidence (KaldorPublicArtProject, Австралия). Она является основателем и директором ArtRehub, волонтерской инициативы, которая оказывает психологическую арт-реабилитацию для тех, кто получил глубокую психологическую травму, прежде всего во время войны.

Старый Новый год – это необычный праздник, которому чуть больше 100 лет. Ранее Факты ICTV рассказывали об истории и традициях торжества.