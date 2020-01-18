Киевлян призвали минимизировать использование личного транспорта

Власти Киева просят жителей столицы минимизировать использование личного транспорта, чтобы снизить загрязнение воздуха.

Центральная геофизическая обсерватория им. Срезневского 16 января зафиксировала превышение среднесуточных концентраций загрязняющих веществ диоксида азота и диоксида серы на площадях Бессарабская и Демеевская, а также на бульваре Леси Украинки.

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– Лучшим путем для снижения загрязнения воздуха в такие периоды является минимизация использования частного транспорта, а взамен – использование общественного транспорта, особенно в часы пик, – говорится в сообщении.

Напомним, в октябре в лаборатории центральной геофизической обсерватории ГСЧС в Киеве обнаружили источник радиации. В то же время отметили, что превышения уровня радиации за пределами здания нет, как и угроз персоналу и окружающей среде.