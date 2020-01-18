На Донбассе ранены восемь украинских военных

В зоне Операции объединенных сил на Донбассе 18 января оккупанты пять раз обстреляли позиции ВСУ.

Они применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, а также гранатометы, БПЛА, вооружение БМП и другое стрелковое оружие.

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В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, а именно возле Павлополя, враг с БПЛА сбросил два гранатометные выстрелы ВОГ-17 калибра 30 мм.

– Сегодня, 18 января, в результате вражеских обстрелов восемь военнослужащих Объединенных сил получили ранения, – сообщает штаб ООС.

К слову, Украина в ТКГ настаивает на том, чтобы ОБСЕ повторно верифицировала отвод тяжелых вооружений, ведь ситуация с безопасностью на Донбассе остается напряженной.