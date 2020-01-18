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Факты / Украина

На Львовщине чиновник украл 1 млн грн из бюджета, выделенный на вывоз мусора

В Дрогобыче Львовской области директора коммунального предприятия подозревают в растрате более 1 млн грн бюджетных денег, который был выделен на вывоз мусора.

39-летний директор Дрогобычского горсовета оформлял расходы за услуги по вывозу мусора, который на самом деле не вывозили.

Также он обещал запустить в работу линию по сортировке мусора, но по факту просто накапливал отходы на отведенном участке.

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– Как результат – убытки за будто бы утилизированные отходы превысили 1 млн грн, – говорится в сообщении.

Госэкоинспекция области заявила, что на свалке в Дрогобыче существенно превышено содержание загрязняющих веществ, в частности цинка, фосфора, нитратов, свинца и других.

По факту открыто уголовное производство относительно растраты средств местного бюджета.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Украина потеряла более чем 1,4 млрд грн из-за коррупции. За этот период СБУ блокировали 497 проявлений коррупции среди украинских чиновников разных уровней.

Источник: Прокуратура

Фото: Dreamstime

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