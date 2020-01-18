Более 30 млрд руб. в год: РФ финансирует “ЛНР” через банк Южной Осетии

СБУ установила, что с 2014 года РФ создала у себя, а также на временно оккупированных районах Донбасса специальные банки, через которые финансировала так называемую власть “ЛНР”.

При этом для сокрытия прямой финансовой поддержки фейковых учреждений на захваченной территории Луганской области РФ привлекла банк в Южной Осетии.

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Далее эти деньги распределялись между так называемыми министрами псевдореспублики.

По данным СБУ, ежегодно РФ перечисляла на временно оккупированные территории Луганской области более 30 млрд российских рублей, то есть более двух третей бюджета “ЛНР”.

Ключевую роль в системе финансирования псевдореспублики играют так называемые министр финансов и директор госбанка.

Им объявлено о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Также они объявлены в розыск, в ближайшее время обвинительные акты будут направлены в суд для заочного осуждения.

Недавно СБУ помешала спецслужбам РФ убить украинского разведчика.