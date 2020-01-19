Владимир Зеленский, Алексей Гончарук и Вадим Пристайко выразили свои соболезнования семьям и близким жертв авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.

– Тела украинцев, которые трагически погибли в Тегеране в результате сбивания самолета авиакомпании МАУ, уже на родине. Владимир Зеленский и Офис Президента выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших. Вечная память! – говорится в сообщении.

Также свои соболезнования выразил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

– Вся страна сегодня с болью и грустью прощается с погибшими украинцами в авиакатастрофе в Иране. Невосполнимая потеря. Вечная память, – написал Гончарук.

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В свою очередь, министр иностранных дел Вадим Пристайко поблагодарил за поддержку, которую Украина получает от всего мира.

– Сегодня в Борисполе Украина встречала погибших в трагедии в Тегеране. Родственники, близкие и вся Украина могут попрощаться. Спасибо за поддержку и сочувствие, которые мы получаем со всего мира.

Сьогодні в Борисполі Україна зустрічала загиблих в трагедії в Тегерані. Екіпаж та пасажири рейсу #PS752 повернулись додому. Родичі, близькі та вся Україна мають змогу попрощатись. Дякуємо за підтримку та співчуття, які ми отримуємо зі всього світу. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 19 января 2020 г.

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