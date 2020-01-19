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Факты / Украина / Общество

Руководство государства выразило соболезнования семьям жертв авиакатастрофы МАУ

Владимир Зеленский, Алексей Гончарук и Вадим Пристайко выразили свои соболезнования семьям и близким жертв авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.

– Тела украинцев, которые трагически погибли в Тегеране в результате сбивания самолета авиакомпании МАУ, уже на родине. Владимир Зеленский и Офис Президента выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших. Вечная память! – говорится в сообщении.

Также свои соболезнования выразил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

– Вся страна сегодня с болью и грустью прощается с погибшими украинцами в авиакатастрофе в Иране.

Невосполнимая потеря. Вечная память, – написал Гончарук.

Читайте: Катастрофа самолета МАУ: в Украину возвращаются тела погибших (ОНЛАЙН) 

В свою очередь, министр иностранных дел Вадим Пристайко поблагодарил за поддержку, которую Украина получает от всего мира.

– Сегодня в Борисполе Украина встречала погибших в трагедии в Тегеране. Родственники, близкие и вся Украина могут попрощаться. Спасибо за поддержку и сочувствие, которые мы получаем со всего мира.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как прощаются с погибшими в авиакатастрофе МАУ.

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