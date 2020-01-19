В Украине 19 января. на Крещение, будет преобладать сухая погода.

Температура воздуха ночью на западе снизится до -5, в северных, центральных и восточных областях – от -2 до -4 градусов, на юге – в пределах -3.

Днем на юге синоптики прогнозируют 2-4 градуса тепла, на Закарпатье – до +3, на остальной территории страны – от 0 до +2.

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В Киеве сегодня без осадков, ночью до 4 градусов мороза, а днем 0 +2.

Ранее Факты ICTV рассказывали, где купаться в Киеве на Крещение 2020, и давали список водоемов.