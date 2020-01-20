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Факты / Украина / Общество

11 обстрелов и одна жертва: как прошли сутки на Донбассе

19 января боевики так называемых республик и вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

– В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, – подчеркнули в штабе.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил один обстрел.

10 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.

К слову, Украина в ТКГ настаивает на том, чтобы ОБСЕ повторно верифицировала отвод тяжелых вооружений, ведь ситуация с безопасностью на Донбассе остается напряженной.

Источник: Штаб ООС

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