Без нарушений регламента Рада не приняла бы и четверти законов – Разумков

Нарушения положений регламента народными депутатами нужны для продуктивности работы парламента.

Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в понедельник в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

– Действительно, согласно регламенту, раздаваться правки и таблицы должны за 10 дней, если вы говорите об этом. Если выходить из этой логики, то мы бы не приняли и четверть того, что мы приняли, – сказал он.

Разумков согласен, что объемные законопроекты с множеством правок требуют большего времени депутату для ознакомления с текстом, однако с другой стороны, по мнению спикера Рады, эта норма замедляет работу в ситуации, когда необходимо быстро принимать мелкие изменения в законодательство.

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– Я хотел бы отметить, что мы ни разу не проголосовали за законопроект два раза, мы ни одной правки или предложения не приняли “с голоса” и не включили в законы, – добавил спикер парламента.

Напомним, Разумков опроверг информацию о возможном роспуске Верховной Рады в конце июля.