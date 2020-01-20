Бизнесу упростят переписку с военкоматами

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, как уменьшить бюрократию для украинского бизнеса.

Так, он отметил, что согласно законам Украины, компании должны постоянно переписываться с военкоматами в отношении своих сотрудников. Это порождает излишнюю бюрократию.

Дубилет добавил, что после ряда встреч с Министерством обороны и другими органами Кабмин открыл проект из двух частей.

– Сейчас компании подают отчетность в отношении своих сотрудников в налоговую службу. Наша идея проста: добавить в эту отчетность пару полей с военным билетом и убить таким образом бумажные документы.

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Дмитрий Дубилет объяснил, что государству не нужно тратить время и деньги и создавать какое-то новое техническое решение, а жизнь бизнеса не усложнится новыми отчетами и программами.

– Во-вторых, сейчас бизнес должен сообщать военкоматы о всевозможных изменения в данных своих сотрудников. Здесь решение очевидное сделать автоматический сбор информации из уже имеющихся реестров и автоматически отправлять эти данные в военкоматы, не отвлекая бизнес.

Также он добавил, что сейчас составляется план реализации проекта. Внедрить планируют уже в этом году.