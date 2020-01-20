ДНК Иисуса. Может ли наука подтвердить подлинность религиозных артефактов

Новой Православной церкви Украины всего год. Поэтому чудеса, которые были зафиксированы в ее храмах и епархиях, с научной точки зрения проверить не успели. Священники признают, что времена изменились. Церковь готова идти на встречу науке в случае, если ученые захотят исследовать миро-маслянистую желтую жидкость.

А вот в России почему-то наблюдается другое явление. Там иконы кровоточат, один из образов Христа полностью покрыла кровь.

Но свое объяснение пытаются дать ученые. Они, как водится верят не в чудеса, а в химические реакции. Оказывается, что создать кровь в домашних условиях не очень сложная процедура.

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На одной этой химической реакции зарабатывают миллионы филиппинские псевдоврачи, которые проводят операции собственными руками. Они подделывают так называемые стигматы, то есть следы, которые будто возникают на теле простого человека от пыток, которые принял Иисус.

Сейчас эту технологию на вооружение взял Голливуд. Это действительно шокирует своей реалистичностью. Но кровь из оренбургской иконы вроде бы сдавали на анализы, которые подтвердили человеческую принадлежность и определили четвертую группу. Именно такая группа, по мнению церковников и ученых, в Иисуса Христа.

Судебно-медицинский эксперт профессор Пьерлуиджи Баима Боллоне, который изучал ДНК спасителя на Туринской плащанице, с момента начала исследований перестал быть скептиком. Потому четвертая группа крови, которую он определил на образцах оказалась еще и кровью не живого, а мертвого человека, что вроде бы и доказывает феномен Воскресения.

В музее Плащаницы в Турине хранится еще одна реликвия – гвозди которыми якобы Христос был прибит к кресту. А вот копье, которым якобы пробили тело Христа, хранится в Армении в монастыре. Все реликвии вместе могли бы дать ученым бесценные ответы, но пока собрать их не удалось.

А вот с терновым венцом не все так однозначно. Шипов из него по всему миру наберется аж на три подобные венки. Но признанная церковью реликвия, которая до прошлого года сохранялась в парижском соборе Нотр Дам – исчезла. Оказывается, что реликвию еще со времен Крестовых походов охраняет свой орден.

На одном из предприятий решили сравнить воду, стоявшую в тишине с той, над которой читали молитву. Проверяли меняет ли это структуру жидкости. Результаты эксперимента ошеломили руководство настолько, что небесную помощь решили привлечь на постоянной основе.

Также странные изменения произошли и с водой собранной на Крещение, которую сдали в лабораторию два года назад. Проверив воду на 14 показателей можно сказать, что она якобы только что собранная из хорошего источника.

А должна за два года помутнеть и иметь не совсем приятный запах. Получить настоящие доказательства чуда мечта каждого ученого. Но иногда для этого приходится пройти все круги ада.

Церковная бюрократия не всегда способствует научным исследованиям. Но если удастся современными методами проанализировать большинство реликвий Христа это может шокировать мир и осуществить революцией как в религии так и в науке.

Религиозные артефакты в руки ученых попадают не часто. И даже после этого такие исследования не всегда признают в научных кругах.

Напомним, Польская автокефальная православная церковь на Соборе епископов решила обратиться к патриарху Константинопольскому Варфоломею с заявлением о непризнании Православной церкви Украины.