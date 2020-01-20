Микитася сняли с рейса в Великобританию

Правоохранители не пустили за границу экс-собственника компании Укрбуд Девелопмент и экс-депутата Верховной Рады Максима Микитася, которого подозревают в присвоении 82 млн государственных средств, сняв его с рейса в Великобританию

Адвокат Александр Лысак сообщил, что у Микитася было разрешение на четыре дня от НАБУ и САП, ему вернули загранпаспорт и он собирался в Великобританию по личному вопросу.

В Государственной пограничной службе Украины подтвердили, что Микитась в понедельник был снят с рейса в аэропорту Борисполь при попытке выехать из Украины.

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– Он уже прошел таможенный и пограничный контроль, но его не пустили. Сейчас он едет в полицию надевать электронный браслет и сдавать паспорт, – сообщил он.

Лысак заявил, что поездка в Великобританию была согласована с правоохранителями, поэтому причина отказа в выезде ему неизвестна.

Напомним, детективы НАБУ 2 октября объявили подозрение нардепу VIII созыва Максиму Микитасю по делу о завладении недвижимостью Нацгвардии.

Микитасю инкриминируется организация заключения ряда договоров между подконтрольными ему лицами – руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был нардеп, и командующим Нацгвардией Украины по обмену принадлежащей Нацгвардии недвижимости в Печерском районе Киева на недвижимость в жилом квартале, находящейся на окраине Киева.