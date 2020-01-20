20 января контрразведка СБУ разоблачила подрывную деятельность военного одной из бригад ВСУ, расположенной в Днепропетровской области.

Задержанный – житель города Святогорск. В 2014 году он уехал на подконтрольную боевикам территорию, где вступил в ряды так называемой “армии ДНР“. Там его завербовали российские спецслужбы.







В Днепропетровской области разоблачили завербованного спецслужбами РФ военного ВСУ / 2 фотографии

В начале 2019 года мужчина покинул временно оккупированную территорию, чтобы поступить на службу в ВСУ. На контрактной службе он систематически получал и передавал ФСБ РФ разведывательную информацию.

В частности, речь шла о дислокации военных частей ВСУ, их маршруты перемещения, типы вооружений, личный состав, количество солдат и их персональные данные.

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Военнослужащий получил сообщение о подозрении в совершении преступлений по статьям ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УКУ.

Недавно Факты ICTV рассказывали, как в Харькове задержали боевика “ЛНР”.