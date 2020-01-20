На сто умерших – 54 новорожденных: в Украине уменшилась численность населения

В Украине за январь-ноябрь 2019 уменьшилась численность населения страны на 230,5 тыс. человек.

По состоянию на 1 декабря 2019 года численность населения составляла 41 млн 922 тыс. человек.

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По состоянию на январь-ноябрь 2019 году в Украине родились 286,7 тыс. детей. Это на 25,9 тыс. меньше чем годом ранее.

В 2019 году зафиксировали естественную убыль населения – 533,7 тыс. человек.

Отмечается, что количество людей, приехавших в Украину больше тех, кто покинул страну – на 16 тыс. 456 человек.

По данным Госстата, количество умерших выше, чем количество новорожденных. На 100 умерших – 54 новорожденных.

Ранее Факты ICTV писали, что Дмитрий Дубилет опубликовал данные по итогам анализа миграционной статистики правительства.