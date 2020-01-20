Стало известно, что в ДТП возле Житомира погибла известная львовянка Соломия Островская.
Соломия родилась 24 ноября 1994 года. В свое время она окончила университет имени Ивана Франко во Львове.
Островская возглавляла Genesis Esthetic Clinic во Львове, а также основала проекты WoW Conference, Mounirproducts.ua, Seamless1 UA. Ольга Фреймут также, судя по всему, является рекламным лицом компании Genesis Esthetic Clinic.
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Ранее она работала в компаниях Agiliway, European Virtual Assistant Agency, а также в департаменте внутренней и информационной политики Львовской областной государственной администрации.
В 2019 году Соломия Островская получила награду на премии ТОП-50 успешных женщин Львовщины. По традиции награды получили те, кто ежедневно вносит весомый вклад в развитие города.
Напомним, на трассе Киев-Чоп погибла 25-летняя Соломия Островская. Она находилась за рулем Nissan Juke, на котором она выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Volvo.
Фото: JetSetter, Solomia Ostrovska