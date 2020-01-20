Ошибка оператора. Почему Иран выпустил две ракеты по самолету МАУ

Катастрофа украинского Boeing в Иране остается топ-темой для мировых СМИ. Иран официально признал, что сбил воздушное судно. Выстрелы были сделаны с российской комплекса ТОР-М1. Иранцы думали, что наш самолет это американская ракета Томагавк. Но они ошиблись.

Журналисты The New York Times проверили подлинность кадров и утверждают, что видео, на котором сбивают украинский самолет – аутентичное, а некорректную дату объясняют расхождением григорианского и персидского календарей. На кадрах отчетливо видно, как две ракеты по очереди попадают в самолет и он взрывается в воздухе.

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На видео интервал между двумя пусками ракет – примерно 23 секунды. После первого попадания пилоты вроде бы пытались развернуть горящий самолет, чтобы приземлиться в аэропорту Тегерана. В этот момент из строя вышла радиосистема. А через несколько секунд Boeing добила вторая ракета.

Иранцы утверждают, что приняли самолет за вражеский объект, который приближался к стратегической военной базе Корпуса стражей исламской революции. Это военно-политического формирования, которое существует параллельно с вооруженными силами страны.

Иранцы утверждают, что украинский самолет отклонился от курса. В МАУ отвечают, что ничего подобного не было.

Тегеран утверждает, что оператор ТОРа запустил ракету, потому что самолет не отвечал. Ложь – говорят в МАУ. Экипаж получил разрешение на взлет и постоянно был на связи. Возможно свет на эти нестыковки прольют черные ящики, которые Иран таки согласился передать Украине.

Трагедия произошла на фоне сложной геополитической ситуации в регионе. За несколько часов до взлета самолета МАУ Иран в ответ на убийство американцами своего генерала Сулеймани, обстрелял военные базы США в Ираке. Вашингтон пригрозил ответить ударами по важным объектам Тегерана.

Но международный аэропорт продолжал работать в штатном режиме. Между тем Федеральная авиационная администрация США за 2,5 часа до взлета украинского лайнера запретила своим пилотам летать над Тегераном.

В МАУ заявили, что в украинских пилотов такой информации не было, аэропорт работал в штатном режиме, а диспетчеры дали разрешение на вылет. Поэтому и полетели.

Вашингтон усилил санкции против Тегерана, но эксперты не исключают, что нынешняя ситуация может быть тонкой внутриполитической игрой и закончиться поражением духовного лидера Хаменеи и радикальных исламистов.

Президент Ирана Рухани, который назвал сбивания самолета ошибкой, которую невозможно простить, уже заявил о первых арестах причастных к катастрофе. Для президента это шанс ослабить генералов Корпуса стражей исламской революции и соответственно усилить свое влияние.

Напомним, Украина будет просить, чтобы совместная следственная группа по расследованию сбивания украинского самолета имела полный доступ к работе в Иране. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.