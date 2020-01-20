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Факты / Украина / Общество

Красная линия метро работает в штатном режиме

На красной линии Киевского метрополитена на 20 минут останавливалось движение на станциях Лесная, Святошино, Житомирская и Академгородок.

Устранялась технеисправность на пути метро.

Движение восстановлено в обычном режиме. Все станции работают для пассажиров.

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