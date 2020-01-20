Красная линия метро работает в штатном режиме

На красной линии Киевского метрополитена на 20 минут останавливалось движение на станциях Лесная, Святошино, Житомирская и Академгородок.

Устранялась технеисправность на пути метро.

Движение восстановлено в обычном режиме. Все станции работают для пассажиров.

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Увага! Червона лінія.

Техроботи завершено.

Рух відновлено у звичайному режимі. Всі станції працюють для пасажирів.

Перепрошуємо за незручності! — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) January 20, 2020

К слову, Кабинет министров принял решение об усилении ответственности за заранее ложное сообщение о минировании общественно важных объектов.