Красная линия метро работает в штатном режиме

На красной линии Киевского метрополитена на 20 минут останавливалось движение на станциях Лесная, Святошино, Житомирская и Академгородок.
Устранялась технеисправность на пути метро.
Движение восстановлено в обычном режиме. Все станции работают для пассажиров.
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Увага! Червона лінія.
Техроботи завершено.
Рух відновлено у звичайному режимі. Всі станції працюють для пасажирів.
Перепрошуємо за незручності!
— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) January 20, 2020
К слову, Кабинет министров принял решение об усилении ответственности за заранее ложное сообщение о минировании общественно важных объектов.