Суммы в платежках за тепло в Украине уменьшили на 30% – Гончарук

131 предприятие теплокоммунэнерго осуществило перерасчет платежек за отопление и горячую воду для населения в 124 городах Украины.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что благодаря этой инициативе соответствующие суммы в платежках будут снижены до 30%.

По его словам, за декабрь 2019 года оплату за тепло и горячую воду уменьшили:

от 80 грн в Киевской области и до 292 грн во Львовской области для однокомнатных квартир;

от 110 грн в Черниговской области до 435 грн в Днепропетровской области для двухкомнатных квартир;

от 140 грн в Днепропетровской области до 563 грн в Ровенской области для трехкомнатных квартир.

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К инициативе правительства уже присоединились 19 областных центров страны.

А жители Тернополя получили скидку за услуги теплоснабжения не только за декабрь, но и за октябрь и ноябрь 2019 года.

– Уменьшение платежки уже сейчас – это результат, во-первых, совместной работы президента, правительства и органов местной власти. Это стало возможным, потому что цены на газ на рынке снизились. А правительство предоставило местным властям механизм, чтобы сделать эти корректировки в платежках, – сообщил Гончарук.

К слову, в 2019 году долги украинцев за коммунальные услуги выросли на 16,4%.

Источник: Алексей Гончарук