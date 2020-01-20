Это был политический жест – Разумков о заявлении Гончарука об отставке

Заявление об увольнении от премьер-министра Алексея Гончарука в Верховную Раду не поступало. Но подача заявления об отставке была политическим жестом.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV заявил спикер Верховной Рады Дмирий Разумков.

– Действительно, ему (Алексею Гончаруку, – Ред.) нужно было услышать позицию президента относительно своих дальнейших действий. Если бы президент поддержал эту инициативу Алексея Валерьевича, то я думаю, что заявление было бы написано в соответствии с требованиями действующего законодательства и требованиями Конституции, – сообщил председатель парламента.

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Дмитрий Разумков также добавил, что, по его мнению, такая форма подачи заявления не подрывает доверия к Конституции.

– Если бы президент принимал эту отставку, то это было бы нарушением. Если президент предлагал эту кандидатуру и он является фактическим лидером политсилы Слуга народа, то с точки зрения политического подхода, я думаю, что ни нарушения Конституции, ни подрыва доверия к ней нет.

Напомним, ранее СБУ возбудила уголовное дело по факту прослушивания в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука во время совещания.