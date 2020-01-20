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Факты / Украина

Украина может запретить въезд авто с приднестровскими номерами – дата

Премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что с 1 апреля 2020 года Украина не будет впускать на свою территорию автомобили с номерами так называемого Приднестровья.

Он добавил, что Молдова в начале января работала над ограничениями для проезда авто с приднестровскими номерами, чтобы подготовиться к украинскому запрету.

– Кишинев не уступил. Кишинев предоставил возможность нашим гражданам, проживающим в приднестровском регионе, получить нейтральные номера, чтобы они могли выезжать в другие страны. Большинство жителей Приднестровья перешли на эти номера, но какая-то часть еще нет, – сказал Кику.

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Молдова в тестовом режиме проверяла порядок действий в том случае, если Украина не будет впускать указанные авто.

Согласно информации издания NewsMaker, Кабинет министров еще рассматривает этот вопрос. По нему нет точного решения.

К слову, с 1 марта 2020 года украинцы не смогут ездить в Россию без загранпаспорта.

Источник: NewsMaker

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