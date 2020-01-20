За допуск детей без прививок в школу будет отвечать директор – Новосад

Министр образования и науки Анна Новосад сказала, что за допуск в школу невакцинированных детей будет отвечать ее директор.

– За каждую конкретную школу отвечает директор. Поэтому очевидно, если будет принято какое-то решение по этому поводу, то это будет ответственность руководителя учебного заведения – принять в школу ребенка или предложить какую-то другую форму обучения, учитывая имеющуюся справку, – объяснила министр.

Однако, по ее словам, такие решения еще нарабатываются с Министерством здравоохранения.

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В частности, Минобразования обратилось в Минздрав с просьбой внести изменения в справку 086 для зачисления ученика, указав там статус о наличии или отсутствии прививки.

– Ждем реакции от них, и это будет первый шаг для решения этого вопроса, – отметила Новосад.

Она также сообщила, что подготовили письма в регионы с предложениями к главам ОГА усилить надзор за тем, чтобы дети были привиты.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что невакцинированные дети, кроме тех, которые имеют противопоказания к вакцинации, не смогут посещать школу и детские сады.