День соборности Украины 2020: история и традиции праздника

Ежегодно 22 января украинцы отмечают День соборности Украины или, как его еще называют, День украинского единства.

Этот праздник появился в 1919 году. Именно 22 января 1919 года произошло объединение Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.

История

Началось все с того, что в ноябре 1918 года делегация ЗУНР прибыла в Киев к гетману Павлу Скоропадскому. Она хотела получить помощь для борьбы с поляками. Но на тот момент город уже был окружен войсками Директории УНР, поэтому представители Западноукраинской Народной Республики поехали в город Фастов Киевской области на встречу с членами Директории.

Так 1 декабря 1918 года на железнодорожной станции подписали предварительный договор о намерении объединения двух государств.

Независимость Украинского государства была провозглашена IV Универсалом Центральной Рады 22 января 1918 года, а уже через год в тот же день на Софийской площади в Киеве состоялось официальное объединение Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в одно государство.

Член Директории Федор Швец торжественно зачитал Универсал:

Отныне есть только одна независимая Украинская Народная Республика. Отныне украинский народ освобожден могучим порывом своих собственных сил, имеет возможность объединить все усилия своих сыновей для создания нераздельного, независимого украинского государства, на добро и счастье украинского народа.

Читайте: День Соборности: как Украина добивалась независимости

На государственном уровне День соборности Украины начали отмечать с 1999 года согласно указу президента. Называют его Днем украинского единства потому, что он объединил украинцев восточной и западной части страны.

Традиции

День соборности имеет свои традиции. В 1990 году несколько миллионов человек взялись за руки и создали на дорогах и шоссе непрерывную цепь от Киева до Львова, которая стала символом духовного единства. С тех пор подобные цепи 22 января начали делать в разных городах Украины.

По случаю праздника мы подготовили семь фактов о Дне соборности Украины.