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Факты / Украина

Сутки на Донбассе: погиб украинский военный

20 января пророссийские боевики десять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб один боец ​​Украины.

По информации штаба Операции объединенных сил, еще один украинский военнослужащий получил ранения.

– Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, – сообщает штаб ООС.

Читайте: В Минске есть фактически девять участков для разведения сил на Донбассе – Пристайко

Пять обстрелов по позициям ВСУ на Донбассе открывали в районе ответственности оперативно-тактической группировки Схід:

  • вблизи Павлополя;
  • рядом с Марьинкой;
  • в районе Опытного;
  • вблизи Новотроицкого;
  • неподалеку Водяного.

Еще пять обстрелов зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки Північ:

  • вблизи Луганского;
  • неподалеку Травневого;
  • трижды рядом с Ореховым.

С начала 21 января враг не открывал огонь.

К слову, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина обратится к партнерам по нормандскому формату из-за обострения на Донбассе.

Источник: Штаб ООС

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