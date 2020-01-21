Сутки на Донбассе: погиб украинский военный

20 января пророссийские боевики десять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб один боец Украины.
По информации штаба Операции объединенных сил, еще один украинский военнослужащий получил ранения.
– Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, – сообщает штаб ООС.
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Пять обстрелов по позициям ВСУ на Донбассе открывали в районе ответственности оперативно-тактической группировки Схід:
- вблизи Павлополя;
- рядом с Марьинкой;
- в районе Опытного;
- вблизи Новотроицкого;
- неподалеку Водяного.
Еще пять обстрелов зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки Північ:
- вблизи Луганского;
- неподалеку Травневого;
- трижды рядом с Ореховым.
С начала 21 января враг не открывал огонь.
К слову, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина обратится к партнерам по нормандскому формату из-за обострения на Донбассе.