Верховная Рада в январе проведет четыре пленарных заседания. Также в календарном плане есть час вопросов к правительству и работа с избирателями.
План работы парламента на январь 2020 года:
- 13 января – согласительные советы;
- 14-17 января – пленарные заседания;
- 15 января – работа в комитетах, комиссиях и фракциях;
- 17 января – час вопросов к правительству;
- 20-24 января – работа с избирателями.
Верховная Рада ІХ cозыва утвердила календарный план проведения третьей сессии.
Согласно тексту законопроекта, 4 февраля начнется третья сессия и закончится она 17 июля 2020 года.
В проекте календарного плана предусмотрено 12 недель для пленарных заседаний, 7 недель для работы в комитетах, 5 недель для работы с избирателями.
12 часов депутаты посвятят Часу вопросов к правительству.
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* Примечание. В календаре зеленым цветом обозначена работа в комитетах, комиссиях и фракциях, голубым – работа избирателями, фиолетовым – согласительные советы, желтым – пленарные заседания, розовым – час вопросов к правительству.
Напомним, в Украине с 1 января 2020 года вступил в силу новый Избирательный кодекс. Что он предусматривает – можно прочитать в нашем материале.