Минюст планирует распродажу тюрем

Министр юстиции Денис Малюська считает, что сейчас в Украине больше тюрем, чем необходимо.
– Учитывая то, что у нас больше тюрем, чем нам пока нужно, мы вполне можем начать распродажу тюрем, – отметил чиновник в эфире одного из украинских телеканалов.
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По его словам, часть полученного дохода планируется потратить на улучшение инфраструктуры, если удастся договориться о механизме, чтобы эти средства не шли в общий фонд бюджета.
Недавно Факты ICTV рассказывали о том, что в Украине могут появиться частные СИЗО.
Фото: Денис Малюська
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