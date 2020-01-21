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Факты / Украина

Минюст планирует распродажу тюрем

Министр юстиции Денис Малюська считает, что сейчас в Украине больше тюрем, чем необходимо.

– Учитывая то, что у нас больше тюрем, чем нам пока нужно, мы вполне можем начать распродажу тюрем, – отметил чиновник в эфире одного из украинских телеканалов.

Читайте: Били и связывали скотчем: Денисова о подавлении бунта в СИЗО Кропивницкого

По его словам, часть полученного дохода планируется потратить на улучшение инфраструктуры, если удастся договориться о механизме, чтобы эти средства не шли в общий фонд бюджета.

Недавно Факты ICTV рассказывали о том, что в Украине могут появиться частные СИЗО.

Фото: Денис Малюська

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