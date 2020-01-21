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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Нацбанк повысил официальный курс доллара на 21 января

Национальный банк Украины установил официальный курс на 21 января на уровне 24,32 грн за доллар, что на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Так, 20 января официальный курс составлял 24,2527 гривен за 1 доллар.

Читайте: Курс доллара, цены и мировой кризис: прогноз экспертов на 2020 год

В то же время Евро остановилось на отметке 26,95 грн.

Источник: НБУ

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