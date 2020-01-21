Национальный банк Украины установил официальный курс на 21 января на уровне 24,32 грн за доллар, что на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Так, 20 января официальный курс составлял 24,2527 гривен за 1 доллар.
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В то же время Евро остановилось на отметке 26,95 грн.
Ранее Факты ICTV писали, что Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины в 2020 году на 3,7% с ускорением в 2021 году до 4,2%
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