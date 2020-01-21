Названы депутаты, пропустившие 90% голосований Рады

Четверо народных депутатов Верховной Рады за время работы второй сессии пропустили 90% голосований. Это Антон Яценко из группы За будущее, Вадим Столар и Юрий Солод из Оппозиционной платформы – За жизнь и внефракционный Андрей Деркач.

Такие результаты обнародовал Комитет избирателей Украины.

За пять месяцев работы Антон Яценко нажал кнопку для голосования только 89 раз, приняв участие в 4% голосований. Вадим Столар принял участие в 129 голосованиях. Также в 7% голосований принял участие Юрий Солод. Андрей Деркач проголосовал в 8% случаев.

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Всего в Верховной Раде есть 58 народных депутатов, которые приняли участие в менее чем половине голосований парламента за сессию. Часть депутатов голосовали почти всегда, приняв участие в около 100% голосований.

Еще 28 народных депутатов посетили 95% и более голосований Рады за сессию.

По словам аналитиков КИУ, показатели достаточно высокие, поскольку в течение сессии один народный депутат участвовал в 75% голосований Рады.

Ранее Факты ICTV писали, какие фракции пропустили больше всего голосований Рады в декабре.

Источник: КИУ