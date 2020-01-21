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Факты / Украина

Подделки брендов: в Киеве обыски в известной сети магазинов одежды

Во вторник, 21 января, столичные правоохранители проводят обыски в сети магазинов, которая занимается продажей одежды, обуви и сумок.

Соответствующее постановление издал следственный судья Голосеевского районного суда Киева.

Торговую сеть проверяют на хранение и сбыт фальсифицированных товаров, маркированных известными мировыми брендами.

Следствие установило, что в магазинах реализуется продукция, которая официально не ввозилась в Украину.

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Обыски проводятся по 17 адресам магазинов в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара, которое нанесло материальный ущерб в особо крупном размере).

Напомним, правоохранители выявили скрытые линзы видеокамер в раздевалках столичного спортклуба.

Источник: Прокуратура города Киева

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