Подделки брендов: в Киеве обыски в известной сети магазинов одежды

Во вторник, 21 января, столичные правоохранители проводят обыски в сети магазинов, которая занимается продажей одежды, обуви и сумок.

Соответствующее постановление издал следственный судья Голосеевского районного суда Киева.

Торговую сеть проверяют на хранение и сбыт фальсифицированных товаров, маркированных известными мировыми брендами.

Следствие установило, что в магазинах реализуется продукция, которая официально не ввозилась в Украину.

Читайте: В 2020 году криминализируют подакцизную контрабанду

Обыски проводятся по 17 адресам магазинов в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара, которое нанесло материальный ущерб в особо крупном размере).

Напомним, правоохранители выявили скрытые линзы видеокамер в раздевалках столичного спортклуба.

Источник: Прокуратура города Киева