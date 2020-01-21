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Факты / Украина

Погода в Украине на 21 января (КАРТА)

Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до 0°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -2°, днем до +5°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -1°, днем до +7°.

В северных областях пасмурно. Температура ночью до -1°, днем до +2°. В центре без осадков, температура ночью до +1°, днем до +4°.

Читайте: Мокрый снег и мороз до -8: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

Погода в Киеве 21 января будет без осадков, температура до +3°.

К слову, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что снегопады придут в Украину не раньше чем через неделю – с 24 января.

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