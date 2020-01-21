Провокации Кремля. Кто и как создает фейки на российском ТВ

29 декабря прошлого года. Пункт пропуска Майорск на линии разграничения с фейковыми республиками. В рамках обмена Украина отдает самопровозглашенной ЛНР Эдуарда Коваленко.

Он не воевал на стороне луганских боевиков. И даже больше, числился в рядах ультраправых украинских партий. Но почему тогда его отдали сепаратистам? Коваленко, оказывается, захотел вернуть Кремль.

Он много лет делал картинку для российской пропаганды о мифических украинских фашистах.

После начала войны у Коваленко свои лозунги. У военкоматов на Херсонщине он агитирует не идти в украинскую армию. Пытаясь сорвать мобилизацию.

На этом он и погорел. СБУ задерживает провокатора. Коваленко суд отправляет за решетку на 5 лет за препятствование деятельности ВСУ. Тайное становится явным. Россия завербовала Коваленко еще в начале двухтысячных.

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Агентами российских спецслужб становятся не случайные люди. А те, кого легко можно поймать на крючок. И эти крючки давно известны. Деньги, компромат, проблемы с законом и карьерный рост. Прежде, чем завербовать спецслужбы изучают всю биографию будущего агента.

Задача, которую ставили российские спецслужбы – втереться в доверие к руководству правых партий и расколоть их ряды. ФСБ это щедро приправляли деньгами.

Получается, что сначала Россия сама создает так сказать “украинских фашистов”, потом сама же добросовестно с ними борется, и в конце концов, даже забирает себе.

Действия украинских ультраправых не раз, странным образом совпадали с интересами Москвы. Были это спланированные спецоперации или просто случайность, – сказать трудно.

В СМИ не раз писали и о возможной связи с российскими спецслужбами Надежды Савченко – по возвращении из плена.

Активно используют российские власти своих ультраправых в конфликтах и ​​войнах. Например, в Донбассе.

Почему Москву так интересуют именно ультраправые? Потому что они преимущественно сплоченные, идейные, активные и оппозиционно настроенные к власти.

А еще у них, как правило, не имеется стабильного финансирования и богатых спонсоров. Эту роль готова взять на себя, как раз, Россия. В своих же интересах.

У российских спецслужб методы старые.

А вот цели меняются в зависимости от ситуации.

Таким образом, у России появляется инструмент воздействия на политику Украины, особенно, когда у власти не пророссийские партии.

Итак, Россия пытается расшатывать ситуацию в Украине не только войной, но и традиционно ища выходы на политические силы. Ее технологии не меняются десятилетиями, но от этого не становятся менее действенными.

Факты ICTV ранее писали о том, как СБУ разоблачила кибертеррористов.