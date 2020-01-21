В Киеве может появиться переулок Гарета Джонса и сквер Магомаева

В Киеве может появиться переулок Гарета Джонса и сквер Муслима Магомаева.

Новые названия ряда столичных топонимов сегодня, 21 января, приняли на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей.

Переулок, который будет носить имя британского журналиста Гарета Джонса, может появиться вместо переулка Проектного в Шевченковском районе столицы. Джонс был одним из первых западных корреспондентов, которые писали правду о Голодоморе в Украине в 1932-1933 годах.

Также в этом районе столицы новое имя может получить сквер на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и нечетной стороны улицы Вячеслава Чорновила. Его предлагают назвать в честь азербайджанского оперного певца Муслима Магомаева.

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Кроме того, планируется переименовать:

улицу Александра Бойченко на улицу Анатолия Соловьяненко в Днепровском районе;

улицу Курнатовского на улицу Остафия Дашкевича в Днепровском и Деснянском районах;

улицу Сормовская на улицу Исмаила Гаспринского в Дарницком районе города;

улицу Пожарского на улицу Дмитрия Багалия в Днепровском районе;

улицу Минина на улицу Александра Лазаревского в Днепровском районе;

улицу Московскую на улицу Григория Гуляницкого в Соломенском и Голосеевском районах;

улицу Костюка на улицу Профессора Эйхельмана в Святошинском районе;

улицу Молодогвардейскую на улицу Владимира Сикевича в Соломенском районе;

улицу Цулукидзе на улицу Натальи Забилы в Шевченковском районе;

улицу Павленко на улицу Кристины Сушко в Святошинском районе;

улицу Петра Заломова на улицу Феофила Яновского в Соломенском районе;

улицу Проектную на улицу Олеся Бердника в Голосеевском районе;

переулок Павленко в переулок Мовчунивський в Святошинском районе;

парк имени Николая Островского в Соломенском районе города Киева в парк имени Николая Зерова;

сквер в Шевченковском районе города Киева на углу улиц Зоологической и Дегтяревской может получить имя Мюнхенский.

Соответствующие переименования должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Как сообщалось, депутаты Киевсовета в декабре поддержали переименование четырех столичных улиц.