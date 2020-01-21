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Факты / Украина / Общество

Украина занимает второе место по темпам распространения онкологии

В Министерстве здравоохранения сообщили, что Украина занимает второе место по темпам распространения онкологии в Европе.

– Для того, чтобы снизить этот показатель, нужно сосредоточить свое внимание на ранней диагностике.

Именно поэтому эндоскопические обследования стали приоритетными услугами в программе медицинских гарантий. На это предусмотрено 1 млрд грн, – говорится в сообщении.

В гарантированный пакет бесплатных обследований входит маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия, бронхоскопия.

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Для того, чтобы пройти исследование, нужно иметь направление от семейного или иного врача.

Напомним, ученые обнаружили сложный процесс в ДНК, являющийся причиной возникновения рака.

Источник: Минздрав

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