В Министерстве здравоохранения сообщили, что Украина занимает второе место по темпам распространения онкологии в Европе.
– Для того, чтобы снизить этот показатель, нужно сосредоточить свое внимание на ранней диагностике.
Именно поэтому эндоскопические обследования стали приоритетными услугами в программе медицинских гарантий. На это предусмотрено 1 млрд грн, – говорится в сообщении.
В гарантированный пакет бесплатных обследований входит маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия, бронхоскопия.
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Для того, чтобы пройти исследование, нужно иметь направление от семейного или иного врача.
Напомним, ученые обнаружили сложный процесс в ДНК, являющийся причиной возникновения рака.