В Министерстве здравоохранения сообщили, что Украина занимает второе место по темпам распространения онкологии в Европе.

– Для того, чтобы снизить этот показатель, нужно сосредоточить свое внимание на ранней диагностике.

Именно поэтому эндоскопические обследования стали приоритетными услугами в программе медицинских гарантий. На это предусмотрено 1 млрд грн, – говорится в сообщении.