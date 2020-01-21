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Факты / Украина / Политика

Украина против разведения войск по всей линии фронта на Донбассе – причина

Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе. Причиной является то, что это приведет к замораживанию конфликта.

– Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным, и таким, что противоречит самой сути Минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться? На самом деле есть много причин, но это основная. Это как разные треки, которые не совпадают, – заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

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Он добавил, что разведение сил вдоль всей 410-километровой линии соприкосновения может тянуться годами и переведет конфликт в статус замороженного.

Ранее Факты ICTV писали, что представитель председателя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что Украина и Россия являются сторонами конфликта на Донбассе.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: УНИАН

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