PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

В Украине может появиться классический суд присяжных

На пресс-концеренции Минюста о введении классического суда присяжных в Украине замминистра Александр Банчук заявил, что их команда подала в парламент два законопроекта, принятие которых обеспечит в стране функционирования классического суда присяжных.

Один законопроект предусматривает внесение изменений в закон О судоустройстве и статусе судей в вопросе формирования списка присяжных. Второй законопроект внесет изменения в Уголовный процессуальный кодекс и в закон О Государственном реестре избирателей.

– Надеемся, что уже в этом году предложенные изменения будут одобрены парламентом и вступят в силу в 2021 году, – сообщил Александр Банчук.

  • прес-конференція мін'юсту
  • прес-конференція мін'юсту
  • прес-конференція мін'юсту
  • прес-конференція мін'юсту
  • прес-конференція мін'юсту
  • прес-конференція мін'юсту
  • прес-конференція мін'юсту
  • прес-конференція мін'юсту
  • прес-конференція мін'юсту
  • прес-конференція мін'юсту
В Украине может появиться классический суд присяжных / 5 фотографий

В законопроекте говорится, что суд присяжных будет состоять из 7 присяжных, которые будут работать над делами отдельно и выносить будут не приговор, а вердикт. Для этого им нужно будет ответить перед судом на такие вопросы: было ли событие преступлением и виновен ли подсудимый в преступлении.

Читайте: Кабмин ухвалил законопроекты о суде присяжных – что изменится

Изменятся также условия, при которых гражданин может стать присяжным. Государство должно разработать механизмы, благодаря которым звание присяжного было почетным, а его труд – оплачиваемым.

– Хотя Конституцией Украины подтверждено, что народ осуществляет правосудие через присяжных, принцип их работы по прежнему опирается на советскую практику.

Для формальностей в 2012 году суд народных заседателей переименовали в суд присяжных, но фактически изменений в работе этого суда не состоялось. Поэтому важно реализовать положения Конституции о суде присяжных полностью, – добавил Банчук.

Эти законопроекты должны обеспечить независимость присяжных от судей, что позволит не только повысить качество и эффективность работы судов, но и обеспечить справедливость их приговоров.

Раньше Факты ICTV рассказывали, что Минюст полностью открыл единый реестр предпринимателей.

Источник: Минюст

Фото: Минюст

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка