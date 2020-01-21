Как уберечься от опасного вируса из Китая – рекомендации Минздрава

21 января в Министерстве здравоохранения объявили информацию о ситуации по распространению нового коронавируса (nCoV). Так, количество инфицированных продолжает расти.

При содействии ВОЗ расследуются причины, очаги и масштабы распространения коронавируса.

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Также Министерство здравоохранения опубликовало список главных профилактических мер. Они касаются тех граждан, которые планируют поехать или уже находятся в тех странах, где был обнаружен вирус nCoV:

избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции;

чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;

избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;

люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, чаще мыть руки, максимально сократить контакты с другими людьми).

Коронавирус – вирус, который повреждает дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт или нервную систему. В большинстве случаев он провоцирует пневмонию.

Недавно Факты ICTV собрали информацию о том, что известно о новом коронавирусе из Китая.