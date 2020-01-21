21 января – православные христиане отмечают День памяти святого Емельяна – одного из первых христианских исповедников и епископов.

Также в этот день чтят память Григория Чудотворца, монаха Киево-Печерского монастыря, который употреблял лишь зелье, которым исцелял больных.

Кроме этого, 21 января – Международный день объятий и Всемирный день снега.

Именины празднуют Антон, Виктор, Владимир, Григорий, Георгий, Дмитрий, Евгений, Илья и Михаил.

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Приметы на 21 января:

Окна в доме запотели – к оттепели.

Человек, который заболел в этот день – скоро выздоровеет.

По ветру определяли погоду: если с юга дует, то летом часто будут грозы.

По погоде дня предсказывали август: снег – последний месяц лета будет дождливым, солнечный день – жарким.

Что нельзя делать 21 января:

Нельзя варить или пить кисель – плохая примета.

В первой половине дня нельзя работать. Все дела переносятся на вторую половину дня.

В этот день нельзя покупать веревки – к беде.

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