21 января – православные христиане отмечают День памяти святого Емельяна – одного из первых христианских исповедников и епископов.
Также в этот день чтят память Григория Чудотворца, монаха Киево-Печерского монастыря, который употреблял лишь зелье, которым исцелял больных.
Кроме этого, 21 января – Международный день объятий и Всемирный день снега.
Именины празднуют Антон, Виктор, Владимир, Григорий, Георгий, Дмитрий, Евгений, Илья и Михаил.
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Приметы на 21 января:
- Окна в доме запотели – к оттепели.
- Человек, который заболел в этот день – скоро выздоровеет.
- По ветру определяли погоду: если с юга дует, то летом часто будут грозы.
- По погоде дня предсказывали август: снег – последний месяц лета будет дождливым, солнечный день – жарким.
Что нельзя делать 21 января:
- Нельзя варить или пить кисель – плохая примета.
- В первой половине дня нельзя работать. Все дела переносятся на вторую половину дня.
- В этот день нельзя покупать веревки – к беде.
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