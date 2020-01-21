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Факты / Украина

Какой праздник сегодня, 21 января

21 января – православные христиане отмечают День памяти святого Емельяна – одного из первых христианских исповедников и епископов.

Также в этот день чтят память Григория Чудотворца, монаха Киево-Печерского монастыря, который употреблял лишь зелье, которым исцелял больных.

Кроме этого, 21 января – Международный день объятий и Всемирный день снега.

Именины празднуют Антон, Виктор, Владимир, Григорий, Георгий, Дмитрий, Евгений, Илья и Михаил.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Приметы на 21 января:

  • Окна в доме запотели – к оттепели.
  • Человек, который заболел в этот день – скоро выздоровеет.
  • По ветру определяли погоду: если с юга дует, то летом часто будут грозы.
  • По погоде дня предсказывали август: снег – последний месяц лета будет дождливым, солнечный день – жарким.

Что нельзя делать 21 января:

  • Нельзя варить или пить кисель – плохая примета.
  • В первой половине дня нельзя работать. Все дела переносятся на вторую половину дня.
  • В этот день нельзя покупать веревки – к беде.

Ранее Факты ICTV писали, какие праздники ожидают украинцев в январе.

 

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