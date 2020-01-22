День соборности Украины 2020: в Киеве на мосту Патона образовали живую цепь

По случаю Дня соборнорсти Украины 2020 в Киеве на мосту Патона украинцы образовали живую цепь. Ежегодно на такую акцию в разных городах выходят, чтобы показать единство страны.
На фото можно увидеть, как участники укутались флагом Украины и разделились на две колонны, которые направляются с левого и правого берега.
На видео слышны также лозунги, с которыми стоят украинцы. С прапорами в руках они вместе выкрикивают:
– Одна единая соборная Украина!
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По словам очевидцев, после создания живой цепи участники акции спустятся под мост Патона. Там они растянут 30-метровый флаг Украины. Одна колонна будет нести синюю часть, а другая – желтую.
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К слову, живая цепь на День соборности Украины уже много лет остается неизменной традицией праздника. Впервые ее образовали от Киева до Львова несколько миллионов человек в 1990 году.
Больше об истории и традициях Дня соборности Украины можно прочитать в нашем материале.