День соборности Украины 2020: в Киеве на мосту Патона образовали живую цепь

По случаю Дня соборнорсти Украины 2020 в Киеве на мосту Патона украинцы образовали живую цепь. Ежегодно на такую ​​акцию в разных городах выходят, чтобы показать единство страны.

На фото можно увидеть, как участники укутались флагом Украины и разделились на две колонны, которые направляются с левого и правого берега.

На видео слышны также лозунги, с которыми стоят украинцы. С прапорами в руках они вместе выкрикивают:

– Одна единая соборная Украина!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Вітаємо з Днем соборності України Публикация от Constantin Panteley (@constantin.panteley) 21 Янв 2020 в 11:32 PST

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По словам очевидцев, после создания живой цепи участники акции спустятся под мост Патона. Там они растянут 30-метровый флаг Украины. Одна колонна будет нести синюю часть, а другая – желтую.

Посмотреть эту публикацию в Instagram З Днем Соборности, Україно! Публикация от Тарас Мороз (@sribni17) 21 Янв 2020 в 10:52 PST

К слову, живая цепь на День соборности Украины уже много лет остается неизменной традицией праздника. Впервые ее образовали от Киева до Львова несколько миллионов человек в 1990 году.

Больше об истории и традициях Дня соборности Украины можно прочитать в нашем материале.

Фото: Объедини берега Днепра живой цепью соборности