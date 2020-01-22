Коронавирус из Китая: аэропорт Борисполь получил письмо от Минздрава

Аэропорт Борисполь получил письмо от санитарно-карантинного подразделения ГУ Лабораторный центр на воздушном транспорте МОЗ Украины с разъяснениями относительно коронавируса, который распостраняется в Китае.

– Своим официальным письмом они сообщают, что СКП контролирует ситуацию и находится в тесном контакте с национальными органами власти Китая. А также не рекомендует какие-либо ограничения на поездки и торговлю с Китаем, – сообщает пресс-служба аэропорта.

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Информация о человеке с признаками болезни может поступить от экипажа самолет за 30 минут до прибытия в аэропорт или после заруливания воздушного судна на место стоянки.

Ранее Факты ICTV писали, что в Таиланде у 61-летней жительницы города Ухань зафиксировали первый случай заболевания пневмонией, вызванной новым видом коронавируса.

Отметим, представители Китайской Академии наук, Народно-освободительной армии Китая и Института Пастера в Шанхае провели исследование. Коронавирус из Китая и смертельный SARS-CoV могут иметь общий источник.