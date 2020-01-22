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Факты / Украина / Общество

Новый закон о труде не позволит увольнять без объяснения и компенсации – Милованов

Новый закон о труде не позволит работодателю увольнять работника без выплаты компенсации.

Министр развития экономики Тимофей Милованов сообщил, что, по действующему Трудовому кодексу, если работодатель хочет, то он легко увольняет работника и не несет материальной ответственности за свое решение.

Зато в ст. 35 нового закона говорится о возможности увольнять по инициативе работодателя, но с объяснением причин.

Читайте: Милованов пояснил, что изменится в новом Трудовом кодексе

– Мы предлагаем работодателям быть предсказуемыми и последовательными в отношениях с работниками. Причинами для увольнения по инициативе работодателя могут быть основания, прописанные в трудовом договоре, – отметил Милованов.

Министр добавил, что в новом законопроекте о труде предлагается сделать материальную компенсацию обязательной, а также запретить фиктивные преобразования предприятий для сокращения штата.

Подробнее о новом Трудовом кодексе и о том, что он предусматривает, можно прочитать в нашем материале.

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